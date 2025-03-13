Врач больницы в Красноярске ударил и обматерил пациента, пережившего инсульт

Заведующий нейрохирургическим отделением БСМП в Красноярске Владимир Кувеко обматерил пациента, перешившего инсульт и жаловавшегося на боли, пишет Kras Mash.
Как рассказала дочь 52-летнего мужчины, ее отцу удалили позвоночную грыжу, поставили шейный имплант. У него начались боли, из-за который он не мог спать. Утверждается, что он пролежал в коридоре четыре дня.
По словам дочери мужчины, врач устал от его жалоб, ударил ее отца по голове и сказал, что у него проблемы с психикой.
При этом пациент принес ему справку о том, что он в себе. После скандала в БСМП начали проверку. В региональном Минздраве уточнили, что пациент требовал повышенную дозу обезболивающего.
Кувеко же заявил, что сорвался, поскольку, по его мнению, мужчины вел себя неадекватно.