Врач больницы в Красноярске ударил и обматерил пациента, пережившего инсульт

Заведующий нейрохирургическим отделением БСМП в Красноярске Владимир Кувеко обматерил пациента, перешившего инсульт и жаловавшегося на боли, пишет Kras Mash.

Как рассказала дочь 52-летнего мужчины, ее отцу удалили позвоночную грыжу, поставили шейный имплант. У него начались боли, из-за который он не мог спать. Утверждается, что он пролежал в коридоре четыре дня.

По словам дочери мужчины, врач устал от его жалоб, ударил ее отца по голове и сказал, что у него проблемы с психикой.

«Через каждые 5 минут тебе обезболивающие ставить? Иди исчезни, чтобы я тебя не видел, иначе я тебя вылечу сразу от всех болячек, б***ь», — сказал, предположительно, Кувеко. Реклама

При этом пациент принес ему справку о том, что он в себе. После скандала в БСМП начали проверку. В региональном Минздраве уточнили, что пациент требовал повышенную дозу обезболивающего.

Кувеко же заявил, что сорвался, поскольку, по его мнению, мужчины вел себя неадекватно.