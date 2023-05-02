Врач Алёна Романова рассказала о влиянии городской жизни на органы дыхания

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Алёна Андреевна Романова рассказала, как жизнь в городе влияет на органы дыхания — лёгкие.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что аллергические респираторные заболевания, такие как ринит и бронхиальная астма, стали более распространенными во всем мире за последние три десятилетия. Параллельно, за последние несколько лет, было проведено много этиологических и патогенетических исследований в попытке определить причины этой растущей частоты, и были достигнуты значительные улучшения в наших знаниях о воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека. Несколько исследований показали неблагоприятное воздействие загрязнения окружающего воздуха на здоровье органов дыхания.

Реакция человека на загрязнение воздуха зависит от источника и компонентов загрязнения, а также от климатических факторов. Действительно, некоторые эпизоды обострения астмы, связанные с загрязнением воздуха, обусловлены климатическими факторами, которые способствуют накоплению загрязнителей воздуха на уровне земли, а некоторые города постоянно страдают от черного смога, вызываемого автотранспортом. Имеются свидетельства того, что проживание вблизи дорог с интенсивным движением связано с ухудшением состояния органов дыхания. Дорожное движение с его выбросами газов и твердых частиц в настоящее время является и, вероятно, останется в течение нескольких лет основным источником загрязнения воздуха в большинстве городских районов.

Загрязнение воздуха связано со многими признаками обострения астмы, например, повышенной гиперреактивностью бронхов, увеличением использования лекарств и увеличением числа посещений отделений неотложной помощи и госпитализаций. Данные временных рядов показывают, что загрязнение воздуха в городских районах, связанное с дорожным движением, оказывает неблагоприятное воздействие на смертность от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее распространенными компонентами загрязнения воздуха в городских районах с интенсивным автомобильным движением являются вдыхаемые твердые частицы (ТЧ), диоксид азота и озон. Воздействие загрязнителей воздуха на функцию легких зависит от типа загрязнителя и его концентрации в окружающей среде, продолжительности воздействия и общей вентиляции подвергшихся воздействию людей. Аэроаллергены, такие как полученные из пыльцы и грибковых спор в атмосфере на открытом воздухе, способны вызывать бронхиальную обструкцию у предрасположенных субъектов, и аллергия на пыльцу широко используется для изучения взаимосвязи между загрязнением воздуха и респираторной аллергией у лиц с атопией.

Существует гипотеза, что загрязнители воздуха способствуют сенсибилизации дыхательных путей, вызывая изменения в аллергенном содержании частиц, переносимых аллергенами в воздухе. Имеются также доказательства того, что повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и нарушение мукоцилиарного клиренса, вызванные загрязнением воздуха, могут способствовать проникновению вдыхаемых аллергенов в клетки иммунной системы и доступу к ним. Однако у пациентов, страдающих астмой, часто возникает ринит, и поэтому они дышат через рот, минуя функцию носа и, таким образом, способствуя проникновению загрязняющих веществ и аэроаллергенов в нижние дыхательные пути.