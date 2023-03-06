Врач Алёна Романова рассказала о преэклампсии и эклампсии при беременности

Ни для кого не секрет, что во время беременности у женщины может развиться осложнение, которое называется токсикозом. Токсикоз представляет собой болезненное состояние, которое характеризуется нарушением функций пищеварения, обезвоживанием организма. Обычно токсикоз проявляется в первом триместре беременности и проходит ко второму триместру. Но нередко случается так, что у женщины возникает токсикоз на более поздних сроках беременности, так называемый гестоз. Гестоз чаще всего развивается после 26-28 недели беременности и характеризуется нарушением работы жизненно важных органов и систем организма.

Самыми тяжёлыми осложнениями гестоза являются преэклампсия и эклампсия. Преэклампсия представляет собой нарушение функций жизненно важных органов организма и проявляется следующими симптомами: ощущение тяжести в затылке, шум в ушах, расстройство памяти, сонливость, бессонница, тошнота, рвота и другие. Преэклампсия развивается достаточно быстро, при этом нарастают отеки и артериальное давление достигает значений выше 140/90 мм рт. ст. Неблагоприятным признаком преэклампсии является усиление сухожильных рефлексов, что может означать наступление эклампсии. Эклампсия является наиболее критической формой гестоза. Опасность эклампсии заключается в том, что нарастает судорожный синдром, женщина может потерять сознание, а также может развиться постэклампсическая кома.

На сегодняшний день существует точка зрения, что причиной развития позднего гестоза может являться нарушение формирования плаценты и плацентарного кровообращения. Также не исключаются такие факторы риска как артериальная гипертензия, избыточная масса тела, сахарный диабет, ревматоидный артрит и другие.

Такие состояния как преэклампсия и эклампсия возникают внезапно, достаточно быстро развиваются, поэтому традиционные методы обследования беременных женщин не всегда имеют диагностическую значимость. Такие обследования помогут определить возможность развития таких осложнений. Основная диагностика заключается в наблюдении типичных проявлений.

Для того, чтобы предупредить возникновение гестоза или снизить его проявления женщинам, у которых есть предрасположенность к такому осложнению, необходимо соблюдать определенные правила. Самым важным является то, что нужно регулярно посещать женскую консультацию, сдавать все анализы и строго следовать рекомендациям врача. Также необходимо вовремя лечить сопутствующие заболевания и посещать врачей других специальностей. Для профилактики гестоза необходимо соблюдать режим питания, включая в свой рацион продукты, которые содержат кальций и магний, соблюдать дозированный постельный режим, избегать стрессовые ситуации, при отсутствии противопоказаний можно заниматься умеренной физической активностью (например, йогой или плаванием). Необходимо помнить об удобной одежде без утягивающих поясов, об обуви на низком каблуке. И, конечно же, не стоит забывать о полноценном сне и регулярных прогулках на свежем воздухе.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Романова Алёна Андреевна