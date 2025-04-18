Врач Алексея Чумакова шокировала певца на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

В субботу, 19 апреля, в 21:00 выйдет третий выпуск нового сезона шоу «Музыкальная интуиция» (16+). В юбилейный сезон программы случится ещё один юбилей — 50 выпуск! А это значит, что уже 500 человек за всю историю шоу показали свои способности в вокале или в обмане.

Как всегда две звёздные команды поборются за звание самых проницательных. В новом выпуске с одной стороны будет команда певца Алексея Чумакова с комиками Валентином Сидоровым и Романом Косицыным. Кстати, Алексей уже в шестой раз придёт на проект, а это значит, что его ждёт сюрприз от ведущего шоу Азамата Мусагалиева! В другой команде молодого певца Amirchick будут комик Алексей Шальнов и актриса Екатерина Моргунова.

По традиции звёздным гостям нужно провести своё исследование и угадать, кто из десяти участников отлично поёт, а кто только отлично притворяется. Для этого у жюри будет 4 раунда: знакомство, силуэты, демозапись и финальный, где капитаны команд должны будут исполнить одну из своих песен дуэтом с незнакомцем. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет направлен в благотворительный фонд. Среди участников в этом выпуске — постоянно гастролирующие артисты, битбоксеры, «царицы» сцен и покорители караоке, но это совсем не значит, что они умеют петь!

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На этом юбилейные даты не закончатся! Сотый дуэт на проекте исполнит Amirchick с одной из участниц. Завершит выпуск дуэт Алексея Чумакова и его фониатора. Музыканты исполнят песню «Ты моя женщина».

Однако Алексей Чумаков будет долго сомневаться — не манипуляция ли это от Азамата Мусагалиева? Но тем не менее, певец поставит врачу жёсткий ультиматум: «Я сейчас офигел! Я, честно, не знаю, поёт ли мой фониатр или нет. Честно. Но с другой стороны, где ещё на федеральном канале я спою со своим фониатром? Если она не поет, то всё остальное время будет работать бесплатно!».