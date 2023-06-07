Среда, 7 июня, 2023
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Врач Александра Серёгина рассказала об эффективности программ отказа от курения

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

В настоящее время насчитывается более 3 миллионов молодых людей в возрасте до 18 лет, которые являются курильщиками.

Уровень зависимости от курения очень высок. Симптомы никотиновой зависимости часто проявляются через несколько недель или даже дней после того, как молодежь впервые начала «экспериментировать» с курением. По статистике 20% старшеклассников (9-11 классы) курят. В настоящее время курят 6,5% восьмиклассников. И 90% курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет.

Что происходит впоследствии этой пагубной привычки:

1. Потемнение зубов, пародонтоз, в том числе потеря зубов;

2. Хронический кашель, повышенное выделение мокроты, эмфизема и бронхит, а также повышенная восприимчивость к гриппу;

3. Легкая обструкция дыхательных путей, снижение функции легких;

4. Одышка и мокрота;

5. Тахикардия;

6. Потеря слуха, проблемы со зрением и усиление головных болей;

7. Неприятный запах изо рта и снижение обоняния. Дома, машины и одежда пахнут дымом;

8. Повышенные риски развития рака легких и других видов рака, хронических заболеваний дыхательной системы.

Хотя многие курильщики считают, что курение снимает стресс, на самом деле это его главная причина. Курение снижает только стресс, вызванный никотиновой зависимостью, потому, что уменьшает раздражительность и напряжение.

Каждый день более 1200 детей младше 18 лет становятся новыми ежедневными курильщиками. Более трети всех детей, которые когда-либо пробовали выкурить сигарету, становятся ежедневными курильщиками еще до окончания средней школы.

Молодые люди, пытающиеся бросить курить, страдают теми же симптомами отмены никотина, что и взрослые.

Консультационные вмешательства значительно улучшают показатели отказа от курения среди подростков. Молодые люди, участвующие в программе по прекращению курения, в два раза чаще добиваются успеха в своих попытках бросить курить. Помогите себе, откажитесь от этой пагубной привычки!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серёгина Александра Владимировна

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