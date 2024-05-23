Четверг, 23 мая, 2024

VR-путешествие в историю: Освойте новые технологии на лекции с экскурсией по Городским рядам!

Автор: 7info

Опубликовано

26 мая, мы приглашаем вас на особенное событие, которое пройдёт в историческом месте нашего города – в Городских рядах. В 17:00 на прежнем месте – сквере на площади Ленина пройдёт первая в этом сезоне лекция проекта «Городской лекторий» на открытой сцене.

Вместе с вами мы погрузимся в мир виртуальной реальности, расскажем вам о том, что такое VR и AR, покажем их различия и возможности. Вы узнаете, как эти технологии уже используются в разных сферах и как они могут быть полезны именно вам — в учёбе, карьере или бизнесе.
Кроме того, мы рассмотрим реальные примеры, демонстрирующие их влияние на различные сферы нашей жизни.

После лекции вы сможете воспользоваться VR-очками для виртуальной прогулки, где сможете не только узнать историю старинных зданий, обрамляющих центральную площадь нашего города с двух сторон, но и увидеть своими глазами, как выглядели Городские ряды и Новобазарная площадь десятки и даже сотни лет тому назад. Это шанс увидеть исторические сцены, которые ранее были доступны лишь в книгах и рассказах.

VR-очки позволят совершить путешествие в прошлое, полюбоваться архитектурой того времени, ощутить ритм города, посмотреть на быт рязанцев. Все это станет доступно вам благодаря современным технологиям и нашему партнёру – АНО «Цифровой регион для которых нет ничего невозможного.

Не забудьте зарегистрироваться здесь https://clck.ru/3AjaYC, чтобы гарантировать своё участие, ведь количество мест ограничено, а мы хотим увидеть именно вас в числе путешественников во времени

При поддержке Экспертного совета при Правительстве Рязанской области.

Возрастное ограничение 12+

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