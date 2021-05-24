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Понедельник, 24 мая, 2021
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Известный актер высадил в Рязани липовую аллею

Елена Лобанова
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В понедельник, 24 мая, в Рязани известный российский актер посадил липовую аллею. Молодые деревья появились возле вокзала «Рязань-2». 

В мероприятии приняли участие заслуженный артист России Александр Демидов и мэр города Елена Сорокина. Глава администрации выразила большое уважение актеру и рассказала, что является поклонницей «Квартета И». 

Высадку липовой аллеи приурочили к официальной презентации «Народной премии» имени Сергея Демидова. Его сын, Александр Демидов, поведал, что отец работал в органах, но при этом писал невероятные картины. 

— Он рисовал иконы, пейзажи. Знал, что такое акварель, гуашь, пастель. Я решил учредить премию именно в этом году. Ведь папе должно было исполниться 31 мая 75 лет. Именно к круглой дате я решил приурочить премию, — рассказал Александр Демидов. 

Премия «Кистья в кобуре» будут вручать художникам-любителям и правоохранителям, которые пишут картины. 

Александр Демидов также рассказал, что 10 июня в библиотеке имени Горького вывесят около 30-40 картин его отца.

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