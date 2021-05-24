Известный актер высадил в Рязани липовую аллею

В понедельник, 24 мая, в Рязани известный российский актер посадил липовую аллею. Молодые деревья появились возле вокзала «Рязань-2».
В мероприятии приняли участие заслуженный артист России Александр Демидов и мэр города Елена Сорокина. Глава администрации выразила большое уважение актеру и рассказала, что является поклонницей «Квартета И».
Высадку липовой аллеи приурочили к официальной презентации «Народной премии» имени Сергея Демидова. Его сын, Александр Демидов, поведал, что отец работал в органах, но при этом писал невероятные картины.
Премия «Кистья в кобуре» будут вручать художникам-любителям и правоохранителям, которые пишут картины.
Александр Демидов также рассказал, что 10 июня в библиотеке имени Горького вывесят около 30-40 картин его отца.