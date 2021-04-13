Возле воинской части в Скопинском районе снова горит трава

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В поселке Желтухинский Скопинского района снова загорелась трава. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что возгорание произошло рядом с военной базой, где ранее взрывались боеприпасы.

По словам автора видео, огонь полыхал вечером в понедельник, 12 апреля.

— В прошлом году из-за пала травы в этом районе уже случилась беда. Огонь перекинулся на склады с боеприпасами. Мало тогда никому не показалось. Захотелось повторить что ли? — возмущается мужчина.

По его словам, ситуация может повториться, ведь в лесах и полях до сих пор встречаются неразорвавшиеся снаряды.

Напомним, 7 октября 2020 года в Скопинском районе начался пожар. Когда огонь перебросился на бывший военный склад, то там начали взрываться боеприпасы. Из-за этого пришлось эвакуировать близлежащие населенные пункты.