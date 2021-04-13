Возле воинской части в Скопинском районе снова горит трава

В поселке Желтухинский Скопинского района снова загорелась трава. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что возгорание произошло рядом с военной базой, где ранее взрывались боеприпасы.
По словам автора видео, огонь полыхал вечером в понедельник, 12 апреля.
По его словам, ситуация может повториться, ведь в лесах и полях до сих пор встречаются неразорвавшиеся снаряды.
Напомним, 7 октября 2020 года в Скопинском районе начался пожар. Когда огонь перебросился на бывший военный склад, то там начали взрываться боеприпасы. Из-за этого пришлось эвакуировать близлежащие населенные пункты.