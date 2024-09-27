Какой смысл несет праздник Воздвижения Креста Господня, рассказал Life.ru.

Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается ежегодно 27 сентября. Этот день напоминает верующим о великом событии — обретении Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Праздник относится к числу двунадесятых (главных православных праздников) и всегда сопровождается постом, независимо от того, на какой день недели он выпадает.

История праздника

История Воздвижения Креста Господня уходит корнями в IV век, когда после утверждения христианства как главной религии Римской империи в Иерусалиме был найден Крест, на котором страдал Спаситель. Императрица Елена, мать императора Константина, отправилась на Святую землю, чтобы найти реликвии, связанные с жизнью и страданиями Иисуса. В результате поисков найден Крест, ставший символом торжества веры, — рассказал священник Николай Савченко, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.

После обретения Крест был торжественно воздвигнут на Голгофе, месте распятия Христа, архиепископом Иерусалимским Макарием в присутствии императрицы Елены и множества верующих. Этот день стал праздником Воздвижения — символом победы добра над злом, жизни над смертью, истины над ложью.

Смысл праздника

Воздвижение Креста Господня — это день, наполненный символикой и глубоким духовным значением. Православные верующие вспоминают страдания Христа и возносят молитвы перед крестом, символом спасения и победы над грехом.

Слово «воздвижение» означает поднятие или возвышение. В церковном контексте оно символизирует не только физическое поднятие Креста на Голгофе, но и духовное возвышение — торжество веры, любви и милосердия. В народных представлениях этот день — время борьбы добра и зла, когда свет сражается с тьмой за души людей.

Традиции праздника

В день Воздвижения по традиции совершаются крестные ходы вокруг городов и селений для их защиты от бед. Верующие молятся перед иконами и крестом, просят о здоровье и благополучии для своих семей. Считается, что молитва в этот день обладает особой силой и может исцелить даже от тяжёлых недугов.

В храмах накануне праздника крест, украшенный цветами, выносится и помещается на аналое посреди церкви. В течение недели верующие могут прикладываться к кресту и молиться. Раньше в эти дни шли активные сельскохозяйственные работы — собирали урожай и подготавливали его на зиму. Люди молились, прося сил для тяжелого труда, от успеха которого зависело благополучие семьи. Сегодня верующие также просят здоровья и сил для повседневной работы, утешаясь перед страданиями Христа на Кресте, что помогает легче переносить собственные беды и трудности.

Иконы Воздвижения Креста Господня

На иконах праздника обычно изображают обретение и воздвижение Креста. Архиепископ Макарий, окружённый священнослужителями и народом, поднимает Крест, а императрица Елена смотрит на святыню с почтением. Эти сцены напоминают о значимости события и духовной победе христианства.

Храмы, посвящённые Воздвижению Креста Господня, можно найти по всему миру. Эти святыни стали важными духовными центрами для православных верующих. Каждый такой храм — не просто архитектурное сооружение, а место, куда люди приходят помолиться, найти утешение и получить благословение.

Тропарь Воздвижения Креста Господня

Тропарь праздника воспевает духовную силу Креста и значимость его воздвижения. В церквях звучат слова, прославляющие святыню, которая стала для верующих опорой и утешением в трудные моменты жизни.

Спаси, Господи, люди Твоя,

И благослови достояние Твое,

Победы на сопротивныя даруя

И Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Что можно и нельзя делать 27 сентября?

В день Воздвижения Креста Господня существуют традиции и запреты:

Нельзя начинать новые дела — считается, что любое начинание в этот день обречено на неудачу.

Следует избегать рукоделия и стирки — по поверью, это может принести беду в дом.

Не рекомендуется ходить в лес — можно встретить мифических существ, сбивающих людей с пути.

Держите двери и ворота закрытыми — иначе в дом могут проникнуть змеи и другие опасные твари.

Нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца.

Не делитесь планами — считается, что любые задумки, озвученные в этот день, не осуществятся.

Незамужним девушкам не следует есть блюда из картофеля — говорят, что тогда целый год не выйдешь замуж.

Не посещайте места, связанные с трагедиями — день Воздвижения считается временем света и добра, а нечистые силы лучше обходить стороной.

Ранее этот день был нерабочим, полагалось совершать добрые дела: помогать нуждающимся и одиноким. Заупокойные молитвы и посещения кладбищ не совершались, однако строгого запрета на посещение погостов в этот день нет.

Праздник Воздвижения Креста Господня — день, наполненный духовным смыслом и символизмом. Верующие вспоминают страдания Христа, молятся о спасении и утешении, соблюдают древние традиции и запреты, направленные на сохранение духовного и физического благополучия.