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Суббота, 26 июня, 2021
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Восстановленная на работе жена общественника требует миллион от мэрии Ярославля

Никита Брыкин
Восстановленная на работе жена общественника требует миллион от мэрии Ярославля
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В Ярославле жена лидера «Свободного Ярославля» Ольга Брой требует миллион от городской мэрии из-за незаконного увольнения, пишет ЯрNews.

Сообщается, что зимой женщина внезапно получила уведомление о сокращении и спустя два месяца была уволена из муниципального «Агентства по строительству». Общественность связала это с деятельностью ее супруга Андрея Брой.

Жительнице Ярославля удалось оспорить увольнение в Кировском суде, который после четырех заседаний признал его незаконным и вынес решение восстановить Брой с 1 апреля Брой в должности ведущего специалиста организации.

Известно, что с работодателя взыскали сумму потерянного заработка за весь период лишения возможности трудиться. Также Брой подала в суд иск на мэрию на миллион рублей.

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