Восстановлена картина страшного убийства двух женщин в Новой Москве

- Advertisement -

Следователи полностью восстановили картину жестокой кровавой расправы над двумя женщинами в поселке Кокошкино, пишет МК.

Инцидент произошел во вторник в двухкомнатной квартире в доме на улице Дзержинского. По предварительной версии, 54-летняя женщина, которая работала кассиром на станции «Киевская», познакомилась с 27-летним выходцем из Узбекистана. Он трудился там уборщиком.

Выяснилось, что парочка сожительствовала два года. Мотивом убийства оказалась обида мигранта, которому не нравилось, что женщины называла его «чебурек». Иностранец несколько раз угрожал убийством.

Сначала мужчина убил возлюбленную и спрятал ее тело чулан. Вскоре с работы приехала ее дочь. Тогда злоумышленник пырнул ножом ее собаку – таксу, после чего напал на 22-летнюю девушку.

После этого гастарбайтер поджег квартиру и включил газ. Его задержали.