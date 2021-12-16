Воспитательница связала 5-летнего ребенка скотчем и скрылась от суда на Мальдивах

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая связала 5-летнего ребенка скотчем, пишет КП.

Инцидент произошел в марте. Руководство детсада и его сотрудница обвиняли мальчика во лжи и убеждали его маму, что ничего подобного в стенах этого учреждения произойти не могло.

В сентябре в руки родительницы попало видео, на котором воспитательница издевается над ее ребенком.

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Злоумышленница ушла из детского сада по собственному желанию. С началом делопроизводства она исчезла. Женщина много раз просила перенести заседание по причине отсутствия в России, эту информацию она подтверждала соответствующими документами — билетами на Мальдивы.