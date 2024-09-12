Воспитатель из Рязанской области вошла в число победителей XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Валентина Анашкина, воспитатель Елатомского детского дома, стала победителем XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Она заняла 1 место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов», сообщается на сайте правительства.

Валентина Анашкина представила на конкурс инновационный проект «Практика включения альтернативных и дополнительных коммуникаций в оказание комплексной помощи детям и подросткам с тяжелыми множественными нарушениями развития». Торжественное награждение победителей состоялось на площадке научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков поздравил победителей конкурса.

В этом году в конкурсе в 15 номинациях приняли участие более 3,5 тысяч специалистов. Финалистами стали 54 номинанта из 36 регионов России.

Конкурс проводится ежегодно Министерством труда и социальной защиты РФ с целью стимулирования профессиональной деятельности работников системы соцобслуживания и распространения передовых методов их работы.