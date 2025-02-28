Восьмилетняя девочка пострадала на пожаре в Рязани

В Рязани на пожаре пострадала восьмилетняя девочка. Подробности ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожар случился сегодня ночью в доме на улице Крупской. Отец девочки почувствовал запах гари, зашёл к ней в комнату и увидел сильное задымление. Мужчина вынес дочь на лестничную площадку.

Прибывшие пожарные проверили комнату. Предварительно, произошло короткое замыкание в розетке, из-за чего помещение наполнилось дымом.

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На место происшествия выезжали 11 человек, 3 единицы техники.

Девочку госпитализировали в отделение пульмонологии детской ОКБ. Состояние юной пациентки опасений не вызывает, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.