Восемь человек скончались от COVID-19 в Липецкой области за прошедшие сутки

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На момент 2 июля в Липецкой области от коронавируса скончались восемь человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За последние сутки еще 106 человек заразились COVID-19, а 60 — вылечились.

В общей сложности в регионе зарегистрировали 33 718 заражений, из них 30 433 выздоровели, а 912 скончались. 2 368 человек в настоящее время находятся на лечении.

В региональных больницах лежат 359 человек с диагнозом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 51;

Воловский район — 1;

Грязинский район — 3;

Данковский район — 18;

Добровский район — 5;

Задонский район — 6;

Краснинский район — 3;

Лебедянский район — 1;

Лев — Толстовский район — 1;

Липецкий район — 8;

Хлевенский район — 1;

Чаплыгинский район — 8.