Восемь человек скончались от COVID-19 в Липецкой области за прошедшие сутки

На момент 2 июля в Липецкой области от коронавируса скончались восемь человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За последние сутки еще 106 человек заразились COVID-19, а 60 — вылечились.
В общей сложности в регионе зарегистрировали 33 718 заражений, из них 30 433 выздоровели, а 912 скончались. 2 368 человек в настоящее время находятся на лечении.
В региональных больницах лежат 359 человек с диагнозом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 51;
- Воловский район — 1;
- Грязинский район — 3;
- Данковский район — 18;
- Добровский район — 5;
- Задонский район — 6;
- Краснинский район — 3;
- Лебедянский район — 1;
- Лев — Толстовский район — 1;
- Липецкий район — 8;
- Хлевенский район — 1;
- Чаплыгинский район — 8.