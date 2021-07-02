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Пятница, 2 июля, 2021
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Восемь человек скончались от COVID-19 в Липецкой области за прошедшие сутки

Елена Лобанова
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На момент 2 июля в Липецкой области от коронавируса скончались восемь человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За последние сутки еще 106 человек заразились COVID-19, а 60 — вылечились.

В общей сложности в регионе зарегистрировали 33 718 заражений, из них 30 433 выздоровели, а 912 скончались. 2 368 человек в настоящее время находятся на лечении.

В региональных больницах лежат 359 человек с диагнозом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 51;
  • Воловский район — 1;
  • Грязинский район — 3;
  • Данковский район — 18;
  • Добровский район — 5;
  • Задонский район — 6;
  • Краснинский район — 3;
  • Лебедянский район — 1;
  • Лев — Толстовский район — 1;
  • Липецкий район — 8;
  • Хлевенский район — 1;
  • Чаплыгинский район — 8.

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