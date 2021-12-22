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Среда, 22 декабря, 2021
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Воронежская прокуратура требует наказать Фонд капремонта за множественные нарушения

Александр Ильин

Прокуратура Воронежской области в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в работе Фонда капитального строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что подрядчики часто нарушали сроки выполнения работ. Кроме того, при размещении денег воронежцев на специальных банковских счетах Фонд нарушил жилищное законодательство.

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

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Также отмечается, что Фонд капремонта получил штраф за нарушение процедуры торгов.

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