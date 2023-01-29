Вор залез в квартиру рязанца через балкон, но уйти не смог и улёгся спать на месте преступления

Ранее судимый житель Рязани пытался ограбить квартиру, забравшись в неё через балкон. Однако уйти с места преступления не смог и улёгся спать.

Мужчину осудили за покушение на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Советский райсуд Рязани назначил подсудимому 2 года колонии строгого режима.

Злоумышленник ночью забрался через балкон в чужую квартиру. Сначала он употребил спиртные напитки и продукты, находившиеся в жилище. Затем мужчина сложил ценные вещи в сумку, захватив и алкоголь. Попытка похищения не удалась, так как входная дверь изнутри открывалась только ключом, а спускаться в состоянии опьянения через балкон с добычей мужчина не рискнул.

Злоумышленник, не видя выхода из положения, лёг спать в чужой квартире, где днём был обнаружен вернувшимся домой хозяином. На кухонном столе преступник оставил пустую бутылку из-под коньяка и разложенную закуску.

Осуждённый не смог ответить на вопросы, что он делает в квартире хозяина жилища, и тот вызвал полицейских. Об этом сообщили в уголовно-судебном управлении Рязанской областной прокуратуры.