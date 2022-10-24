Вопрос о семейном положении при приёме на работу жителям Рязанской области стали задавать реже

Служба исследований hh.ru выяснила, какие вопросы личного характера задают жителям Рязанского региона на собеседованиях.

Среди личных вопросов с большим отрывом лидирует вопрос о семейном положении – 73% респондентов сталкивались с ним. Однако за последние два года рекрутеров стало меньше интересовать семейное положение соискателей – в 2020 году такой вопрос задавали 82% из них.

Семейное положение женщин чаще интересует работодателей – 78% против 72% у мужчина. Также рекрутеры задают такой вопрос соискателям в возрасте 35-44 лет – 81%. Чаще всех с вопросом о семейном положении сталкиваются специалисты по закупкам, бухгалтеры, менеджеры по персоналу. Для 70% опрошенных такой вопрос – норма, лишь 21% соискателей заявили, что считают такой вопрос неприемлемым. Остальные с ответом затруднились.

6% соискателей на собеседованиях сталкивались с вопросами о политических взглядах и внешности. Каждый пятый респондент считает, что вопрос о внешности допустим при приёме на работу. А в случае с политическими взглядами так считают 12%. 6% респондентов столкнулись с вопросом о знаке зодиака при приёме на работу. Чаще всего это касалось высшего менеджмента – 16%. 3% опрошенных сообщили, что им задавали вопрос о религиозных взглядах.

1% соискателей задали вопрос об их сексуальной ориентации. Этот вопрос опрошенные считают самым недопустимым на собеседовании – так заявили 82% респондентов.

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