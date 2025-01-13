Волшебство музыки и театра: афиша Рязанской филармонии на январь

Рязанская филармония приглашает жителей и гостей города на музыкальные события. В январе на сцене филармонии состоятся концерты Рязанского губернаторского симфонического оркестра, а также представления приезжих артистов.

«Почтарская сказка» РГСО. Д. Спиваковский (6+)

Когда: 18 января, суббота, 13:00

Где: Концертный зал

Исполнители: Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер: Сергей Оселков

Художественное слово: Заслуженный артист России Даниил Спиваковский

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«Мертвые души» РГСО. Д. Спиваковский (6+)

Когда: 18 января, суббота, 18:00

Где: Концертный зал

Исполнители: Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер: Сергей Оселков

Художественное слово: Заслуженный артист России Даниил Спиваковский

Мюзикл «Нотр Дам де Пари» (6+)

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Когда: 20 января, понедельник, 19:00

Где: Концертный зал

Зрители смогут насладиться московским мюзиклом «Нотр Дам де Пари». Он насыщен динамичной, театрализованной программой, в которой не просто звучат арии, но и демонстрируются отрывки из спектаклей. Первое отделение расскажет о легендарной истории «Нотр Дам де Пари», а второе — о вечной любви «Ромео и Джульетты».

Концерт группы Ундервуд и Константина Хабенского (16+)

Когда: 23 января, четверг, 19:00

Где: Концертный зал

23 января состоится концерт группы Ундервуд и известного актёра Константина Хабенского. Артисты представят песни Булата Окуджавы в новых аранжировках. В год столетия великого поэта и музыканта они выпустили альбом «Проект О», который будет дополнен стихотворениями Окуджавы и воспоминаниями о нём.

Ирина Круг 12+

Когда: 26 января, воскресенье, 15:00 и 19:00

Где: Концертный зал

Творчество Ирины Круг уникально и неповторимо. Трогательные мотивы и осмысленные тексты, пропитаны душевным сопереживанием и всеобъемлющим счастьем. Ирина не понаслышке знает, что такое любовь, потери и расставания, и именно это пространство эмоций она передает своим слушателям.

Спектакль «Мастер и Маргарита» (16+)

Когда: 29 января, среда, 19:00

Где: Концертный зал

Легендарный спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссёром-постановщиком Сергеем Алдониным. Этот спектакль включен в постоянный репертуар Московского Драматического Театра им. Станиславского, а также стал одним из самых ярких спектаклей Театра им. М.А. Булгакова.

Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма и оригинальная музыка создают уникальную атмосферу.

Юбилей А. Шнитке. РГСО, Рязанский камерный хор (6+)

Когда: 31 января, пятница, 19:00

Где: Концертный зал

Исполнители: Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижёр: Сергей Оселков

Рязанский камерный хор

Художественный руководитель: Алексей Ракин

Лектор: Ярослав Тимофеев (Московская государственная академическая филармония)

В концерте, приуроченном к 90-летию со дня рождения великого композитора Альфреда Шнитке, прозвучат два контрастных произведения: «Реквием» как наиболее яркое воплощение авторского стиля и музыка из кинофильмов, что доказывает его умение находить общий язык с различными аудиториями.

Рязанская филармония ждет всех желающих погрузиться в музыкальный мир творчества и вдохновения.