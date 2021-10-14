Волонтёры рязанского Сбера приняли участие в экологической акции «Посади лес»

Волонтёры рязанского Сбера приняли участие во всероссийской экологической акции «Посади лес», в рамках ESG-проекта «СБЕРеги планету».
Дружная команда волонтёров высадила 10 тысяч сосен-двухлеток в Шиловском районе Рязанской области.
Пройдя инструктаж, волонтеры Сбера дружно приступили к работе. В результате на территории в два с половиной гектара был высажен новый лес.
Акция «Посади Лес» — это проект Движения ЭКА, направленный на восстановление лесов. Организаторы акции выразили благодарность команде волонтеров Рязанского отделения Сбербанка за сплоченную работу и активную позицию в деле сохранения природы.
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