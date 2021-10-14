Волонтёры рязанского Сбера приняли участие в экологической акции «Посади лес»

Волонтёры рязанского Сбера приняли участие во всероссийской экологической акции «Посади лес», в рамках ESG-проекта «СБЕРеги планету».

Дружная команда волонтёров высадила 10 тысяч сосен-двухлеток в Шиловском районе Рязанской области.

Участие в посадках деревьев – это мероприятия в рамках ESG- проекта Сбера «СБЕРеги планету». К 2023 году Сбер поставил перед собой амбициозную цель — посадить 3 млн деревьев по всей стране, чтобы компенсировать углеродный след, воздействие на окружающую среду от своей деятельности, в частности, от потребления бумаги. Хочу отметить, что это самая масштабная акция в истории Рязанского отделения Сбербанка. Высаженные 10 тысяч саженцев — это только первый шаг. Всего на территории Рязанской области планируется высадить 30 тысяч деревьев в течение ближайшего года, — прокомментировал заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка Денис Щербаков.

Пройдя инструктаж, волонтеры Сбера дружно приступили к работе. В результате на территории в два с половиной гектара был высажен новый лес.

Акция «Посади Лес» — это проект Движения ЭКА, направленный на восстановление лесов. Организаторы акции выразили благодарность команде волонтеров Рязанского отделения Сбербанка за сплоченную работу и активную позицию в деле сохранения природы.