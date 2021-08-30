Волонтёры рассказали о поисках пропавшего в Шиловском районе грибника

Представители ПСО «ЛизаАлерт» рассказали, как искали пропавшего в Шиловском районе Александра Меликова.

52-летний мужчина поехал вместе с сыном в лес за грибами и через какое-то время перестал откликаться. Взволнованный сын сразу бросился искать отца — в течение 2 часов до 6 вечера ходил по лесу, звал, объезжал лес на машине, сигналил, но ничего не помогло.

Поняв, что найти его самостоятельно скорее всего не удастся, молодой человек вызвал сотрудников полиции и обратился за помощью к волонтёрам.

На место выехал отряд ЛизаАлертРязань, поисково-спасательный отряд Мещера, а также сотрудники полиции, МЧС, работники местной сельской администрации, в том числе глава Григорий Фаткин.

Поиски продолжались холодной ночью, ведь промедление могло лишить жизни потерявшегося человека. Было настолько холодно, что мужчина в летней неподготовленной к ночёвке одежде мог замёрзнуть просидев на одном месте всего 5 минут, а впереди ещё целая ночь.

До утра люди продолжали поиски, на смену первой группы ЛизаАлерт уже выехала вторая, чтобы продолжить искать мужчину со свежими силами.

Около 10:30 глава Инякинского сельсовета сообщил что он и две его сотрудницы нашли человека. Мужчина плохо себя чувствовал после ночи в лесу. Его госпитализировали.