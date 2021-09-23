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Четверг, 23 сентября, 2021
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Волонтёры нашли в лесу полковника, у которого отказали ноги

7info
Волонтёры нашли в лесу полковника, у которого отказали ноги

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Волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали о поисках в лесу мужчины, у которого отказали ноги.

Гвардии-полковник приехал в лес на автомобиле, забыв взять жизненно важные лекарства. Мужчина упал и не смог подняться самостоятельно.

— Он может только кричать, отвечать на телефонные звонки. Слышит людей неподалеку и кричит. Но никто не приходит, — описывают ситуацию поисковики.

В лес выехали два отряда добровольцев. Одна группа начала поиски по просёлкам, другая ехала на машине по линейным ориентирам в поисках транспортного средства пропавшего. Через двадцать минут автомобиль полковника найден. Ещё через 15 нашли и самого мужчину.

— Дальше эвакуация в которой приняли участие все, кто участвовал в этом поиске, — пишут поисковики.

  • Волонтёры нашли в лесу полковника, у которого отказали ноги
  • Волонтёры нашли в лесу полковника, у которого отказали ноги

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