Волонтёры нашли в лесу полковника, у которого отказали ноги

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали о поисках в лесу мужчины, у которого отказали ноги.

Гвардии-полковник приехал в лес на автомобиле, забыв взять жизненно важные лекарства. Мужчина упал и не смог подняться самостоятельно.

— Он может только кричать, отвечать на телефонные звонки. Слышит людей неподалеку и кричит. Но никто не приходит, — описывают ситуацию поисковики.

В лес выехали два отряда добровольцев. Одна группа начала поиски по просёлкам, другая ехала на машине по линейным ориентирам в поисках транспортного средства пропавшего. Через двадцать минут автомобиль полковника найден. Ещё через 15 нашли и самого мужчину.