Волонтёры рассказали о поисках пропавшей в Рязани женщины

Волонтёры ПСО «Лиза Алерт» рассказали о поисках пропавшей в Рязани 11 января 58-летней женщины. Пост опубликован на странице ВКонтакте.

Фраза «Найден. Жив!» вызывает бурю эмоций у любого, кто принимал участие в поиске. Это и ликование от того, что получилось помочь, и огромное облегчение, и радость, что человек воссоединился с близкими. Но несмотря на это, все же сложно представить, что чувствуют родственники, когда теряется, а затем находится их родной человек.

Рассказывает Дарина, дочь Ольги Леонидовны:

Моя мама — Перкова Ольга Леонидовна, врач-реаниматолог с десятками лет стажа.

После тяжёлого COVID-19 сейчас находится на домашнем лечении под наблюдением отца.

11 января днем ушла из дома без денег, телефона и документов в неизвестном направлении. Мы обзвонили всех родных и знакомых — информации не было. Учитывая её состояние, зимний мороз и возможные последствия, мы сразу же обратились в полицию. Полиция приехала быстро, взяла показания и копию её паспорта. Но с учётом уходящего времени, и зная про добрую репутацию «ЛизаАлерт», позвонили на горячую линию.

За несколько часов ребята организовали серию выездов по городу, кинолога с собакой, максимальный охват во всех возможных СМИ. Откликнулось большое количество людей, коллег, одноклассников, пациентов. Координатор всегда была на связи. Работали по возможным знакомым ей адресам.

Так получилось, что маму нашла моя подруга — Татьяна. Она увидела маму идущей по улице уже глубокой ночью. Поисковики из «ЛизаАлерт» предложили помочь отвезти домой. Нам повезло. Огромное спасибо всем неравнодушным и поисковикам. Берегите своих близких!

Впечатлениями также поделилась информационный координатор поиска — Ольга (позывной «Герда»):

Такого отклика от жителей города, как на поиске Ольги Леонидовны, я не видела давно. Откликнулось множество людей, увидевших пост о поиске Вконтакте. Многие решились выехать впервые. Мой телефон не замолкал весь вечер и большую часть ночи. Даже когда пришло сообщение о том, что пропавшую нашли, люди продолжали звонить, предлагать помощь и благодарить.

Благодарим МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева за участие и сотрудничество.

Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выехал в ночь или помогал репостами. Вместе мы — сила!