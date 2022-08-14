Волонтёры рассказали о пятидневных поисках пожилого мужчины в Рязани

— Спустя четыре дня мы, с помощью камер видеонаблюдения, увидим, как дедушка Валя покидает больницу, а дальше его след теряется, — описывают происходящее поисковики. — С понедельника по четверг сын и полиция ищут своими силами — все тщетно. И вот только потом решаются обратиться к нам.

Совместно с МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева мы начинаем стандартную процедуру поиска: с самого вечера и до утра добровольцы ездят по городу и области, выполняя различные задачи.

Утром одних сменяют другие, и поиск продолжается.

В 17.00 пятницы приходит звонок на горячую линию от сотрудника ДПС о том, что на трассе наш дедушка найден.

Пять дней, долгих, бездомных ночей, пекла, голода и одиночества за плечами у Валентина Григорьевича. Но здесь же что главное, итог?

Дедушку с трассы доставляют в отдел полиции, откуда уже наши волонтёры отвозят его в Листвянку, домой, по месту жительства.