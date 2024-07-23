Вторник, 23 июля, 2024

Волонтеры из Кадома отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Автор: 7info 2

Опубликовано

В рабочем поселке Кадом с момента начала специальной военной операции на Украине местные жители создали группу «Своих не бросаем Кадом-рядом». Участники собирают гуманитарную помощь бойцам и отправляют ее в госпиталь г.Валуйки, а также на передовую.

Руководитель группы — Оксана Елисеева. Сегодня в ее состав входит более 100 активных участников: это врачи, ветераны боевых действий и МВД, учителя, местные жители разного возраста. Большую помощь оказывают сестры Милостиво Богородицкого монастыря. Кадомские волонтеры плетут сети, шьют антидроновые одеяла, одежду. В сборе необходимых вещей помогают жители Москвы, Рязани, а также исправительные колонии 14, 12, 17, 2 республики Мордовия.

Очередной гуманитарный груз отравили 23 июля. Транспорт предоставил Радиозавод. Сопровождают груз в госпиталь члены группы Оксана Елисеева, Андрей Варламов, Василий и Ольга Поповы.

Волонтеры из Кадома отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

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