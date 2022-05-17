Вологодские старики жалуются на нечеловеческие условия проживания в интернате

В соцсети «ВКонтакте» рассказали о жутких условиях, в которых живут пожилые люди в Грязовецком интернате на улице Урицкого. Ролик с места событий опубликован в группе «Новости Вологодской области».

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По словам автора публикации, постояльцы жалуются на нашествие клопов.

«У нас много стариков и лежачих, из пенсии за проживание отдаем 75 процентов, кормят плохо, все кишит в клопах, ночью не знаем, как спать», – признался вологодец.

Утверждается, что в течение двух лет пожилых людей никуда не выпускают, магазин на территории интерната закрыли, а выходить за ворота учреждения запрещено.

В комментариях местные жители призвали разобраться в ситуации прокуратуру, департамент соцзащиты и Роспотребнадзор.