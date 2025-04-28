Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале рассказал о новых законах, которые начнут действовать в мае 2025 года.
Первое, на что обратил внимание политик, — усиление контроля за иноагентами, а также за теми, кто сбежал из России. Законодатели расширили перечень оснований, по которым человека могут признать иностранным агентом. Теперь к ним будут относить в том числе лиц, помогающих иностранным государственным органам в антироссийской деятельности, или вовлекающих граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности.
Ещё одно направление — усиление борьбы с мошенниками.
Кроме того, в России усилят защиту персональных данных. Штрафы за их утечку существенно вырастут, а для компаний, допустивших нарушения повторно, они достигнут 3% от выручки.
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