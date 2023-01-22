Володин предупредил западных политиков о глобальной катастрофе

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе, написал утром 22 января в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, поставка Вашингтоном и НАТО оружия, с помощью которого украинский режим нанесёт удары по мирным городам, попытается захватить территорию России, приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия.

Володин призывает представителей Конгресса США, бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов осознать ответственность перед человечеством.

По его мнению, действия Вашингтона и Брюсселя могут привести мир к страшной войне. В отличие от сегодняшнего дня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре киевского режима.

— Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны, — пишет Володин, отмечая, что ранее государства не сталкивались с угрозой территориальной целостности.

Также политик отмечает превосходство российского оружия.