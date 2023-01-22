Володин предупредил западных политиков о глобальной катастрофе

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе, написал утром 22 января в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам политика, поставка Вашингтоном и НАТО оружия, с помощью которого украинский режим нанесёт удары по мирным городам, попытается захватить территорию России, приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия.
Володин призывает представителей Конгресса США, бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов осознать ответственность перед человечеством.
По его мнению, действия Вашингтона и Брюсселя могут привести мир к страшной войне. В отличие от сегодняшнего дня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре киевского режима.
Также политик отмечает превосходство российского оружия.
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