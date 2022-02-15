Володин: Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно

Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно, написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании депутатами принято решение направить Президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке.

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В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств.