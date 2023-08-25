Володин напомнил о введении санкций против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром 23 августа опубликовал в телеграм-канале пост, в котором напомнил о незаконном введении санкций против России.

10 лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России.

Предлагаю ознакомиться, как на тот период времени — по итогам последнего досанкционного 2012 года — выглядел ТОП крупнейших экономик мира (ВВП по ППС по данным Всемирного банка):

США Китай Индия Япония Германия Россия Бразилия Франция Британия Индонезия

По результатам 2022 года ТОП-10 ведущих экономик мира теперь выглядит так:

Китай США Индия Япония Россия Германия Индонезия Бразилия Франция Британия

Санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятёрки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9 и 10 места соответственно. Украина в 2012 году была на 38 месте. Сегодня упала на 50 место.

Вашингтон не пощадил союзников, пытаясь за их счёт удержать свою гегемонию.

Россия, несмотря на более 17,5 тысяч введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятёрку мировых лидеров.

Вызовы сделали нас сильнее.

Но многое ещё предстоит.

Как подчеркнул наш Президент Владимир Путин, нам необходима проактивная экономика.

Для её построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий.

В этой связи важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества.

Планируем в октябре провести большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.