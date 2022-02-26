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Суббота, 26 февраля, 2022

Volkswagen высказался о введении санкций в отношении завода в Калуге

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Volkswagen высказался о введении санкций в отношении завода в Калуге

powder

В пресс-службе «Фольксваген Груп Рус» оценили вероятность введения санкций в отношении завода в Калуге из-за специальной военной операции России на Украине, пишет Комсомольская правда – Калуга.

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В компании пояснили, что внимательно следят за развитием событий на украинской территории и оценивают степень влияния ситуации на бизнес.

«Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии», – рассказали в Фольксваген Груп Рус.

При этом в компании отметили, что сейчас предприятие работает в обычном режиме.

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