Volkswagen высказался о введении санкций в отношении завода в Калуге

В пресс-службе «Фольксваген Груп Рус» оценили вероятность введения санкций в отношении завода в Калуге из-за специальной военной операции России на Украине, пишет Комсомольская правда – Калуга.

- Реклама -

В компании пояснили, что внимательно следят за развитием событий на украинской территории и оценивают степень влияния ситуации на бизнес.

«Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии», – рассказали в Фольксваген Груп Рус.

При этом в компании отметили, что сейчас предприятие работает в обычном режиме.