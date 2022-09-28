Волковский театр намерен выполнить все планы погибшего худрука Пускепалиса

Ярославский государственный театр драмы имени Волкова заявил о намерении в начавшемся театральном сезоне претворить в жизнь все творческие планы погибшего в ДТП художественного руководителя Сергея Пускепалиса.

Пресс-служба театра сообщает, что прошел общий сбор труппы. Директор театра Герман Громов, в частности, прокомментировал свое назначение врио художественного руководителя.

«На встрече были озвучены ближайшие планы театра — следовать намеченному Сергеем Пускепалисом вектору развития театра и воплотить в жизнь все намеченные им постановки. Герман Громов объявил труппе, что все планы Сергея Пускепалиса на этот театральный сезон будут выполнены!» — сообщает пресс-служба Волковского театра.

На днях театр имени Ф. Волкова сообщил, что врио художественного руководителя театра вместо погибшего Сергея Пускепалиса приказом Минкульта РФ назначен директор театра Герман Громов. Громов был назначен директором Волковского летом этого года.

Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис, выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.