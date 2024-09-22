Воскресенье, 22 сентября, 2024

Волгоградский пенсионер заживо сварился в собственном туалете

Автор: powder

Опубликовано

Пожилой мужчина в Волгограде получил сильные ожоги в собственном туалете, пишет V1.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, пенсионера залило кипятком из оторвавшегося отвода горячей воды. Это произошло в девятиэтажном доме на улице Турбинной.

«На место ЧП приезжали все, кто имеет хоть какое-то отношение к этому ЧП», – рассказал источник.

По версии собеседника издания, кипяток начал хлестать не из стояка, а из отвода, по которому подается горячая вода в ванную комнату. Предположительно, он был сделан из металлопластика, видимо, его поменяли во время ремонта.

Возможно, мужчина почувствовал себя плохо и схватился за трубу.

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