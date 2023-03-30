Волгоградцам рассказали, кому придется платить за отопление в апреле

В компании «Концессии теплоснабжения» рассказали изданию Высота 102, кому из волгоградцев придется платить за отопление в апреле.

Для этого местным жителям нужно обратиться в управляющую компанию и узнать, есть ли в доме общедомовой прибор учета.

При наличии прибора волгоградцам предстоит заплатить ровно столько, сколько тепла поступило в дом. При его отсутствии оплата за весь сезон делится равномерно на семь месяцев – с октября по апрель.

Волгоградцам напомнили, что если раньше они платили за отопление 12 месяцев, то сейчас оплату разделили на семь месяцев.

Для каждого дома без счетчика норматив рассчитывается отдельно, в зависимости от таких показателей, как этажность, количество и метраж квартир.