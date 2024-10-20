Волгоградцам объяснили, почему в центре города нет отопления

Причиной отсутствия отопления у многих жителей Центрального района в Волгограде стали наладочные работы на одной из котельных, пишет V1.RU со ссылкой на ООО «Концессии теплоснабжения».

С проблемой столкнулись волгоградцы, проживающие в домах № 7 по улице 7-й Гвардейской и № 15 по улице Пражской. Виной их бед стала котельная ТДН, которая находится у ЖК «Арбат» в районе улицы Бакинской.

«В настоящий момент на указанной котельной продолжаются наладочные работы. В ближайшее время параметры подачи теплоносителя выйдут на нормативный режим», — сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения».

Источник издания добавил, что проблемы с отоплением заключаются в отладке количества поставляемого «концессиями» и «забираемого» домами ресурса.

Собеседник СМИ призвал в первую очередь обращаться с подобными вопросами в УК или ТСЖ.