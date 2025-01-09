Воевавший за ВСУ танцор Владимир Раков погиб в зоне СВО

Украинский танцор и хореограф Владимир Раков, известный по участию в шоу «Танцы» на ТНТ, погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 30 лет. О смерти артиста сообщили коллеги в социальных сетях, пишет «Российская газета».

Хореограф Елена Головань уточнила, что Раков погиб 6 января, а Галина Пеха добавила, что это произошло во время выполнения боевого задания. Точное место гибели не раскрывается.

Владимир Раков родился в Евпатории. В 2019 году стал полуфиналистом российского танцевального шоу на ТНТ. Танцевальное образование получил в США, занимаясь в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, принимал участие в международных турнирах в Германии.

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С 2022 года Раков служил в рядах ВСУ, входил во 2-й стрелковый батальон 24-й отдельной механизированной бригады. Свои профили в социальных сетях он удалил задолго до гибели.