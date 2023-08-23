Военный эксперт назвал дату возможной массированной атаки дронов на Москву

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал дату, когда может случиться массированная атака дронов на Москву. Своим предположением он поделился в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, крупная провокация возможна в День независимости Украины, 24 августа. Предыдущие атаки БПЛА на столицу могли быть устроены украинской стороной в качестве проверки систем ПВО.

— Целей для таких террористических атак в Москве более чем достаточно. Исторические постройки, жилые комплексы, торговые центры, административные здания, отделения и офисы силовых структур. Я опасаюсь, что в День независимости Украины будет нанесён более значительный удар. Они прощупали, как им кажется, уязвимые места и будут использовать большее количество дронов, — заявил Джерелиевский.

Эксперт добавил, что могут планироваться атаки на многоэтажки, которые выделяются на фоне остальной застройки. При этом за подобными провокациями ВСУ стоит только одна цель — посеять панику среди людей. Достичь каких-то глобальных разрушений за счёт массированной атаки Москвы у украинцев не получится — столица слишком хорошо защищена.