Среда, 23 августа, 2023
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Военный эксперт назвал дату возможной массированной атаки дронов на Москву

7info7

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал дату, когда может случиться массированная атака дронов на Москву. Своим предположением он поделился в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, крупная провокация возможна в День независимости Украины, 24 августа. Предыдущие атаки БПЛА на столицу могли быть устроены украинской стороной в качестве проверки систем ПВО.

— Целей для таких террористических атак в Москве более чем достаточно. Исторические постройки, жилые комплексы, торговые центры, административные здания, отделения и офисы силовых структур. Я опасаюсь, что в День независимости Украины будет нанесён более значительный удар. Они прощупали, как им кажется, уязвимые места и будут использовать большее количество дронов, — заявил Джерелиевский.

Эксперт добавил, что могут планироваться атаки на многоэтажки, которые выделяются на фоне остальной застройки. При этом за подобными провокациями ВСУ стоит только одна цель — посеять панику среди людей. Достичь каких-то глобальных разрушений за счёт массированной атаки Москвы у украинцев не получится — столица слишком хорошо защищена.

— Система обороны Москвы устроена таким образом, что вычленить какие-то слабозащищённые места довольно сложно. Она окружена кольцами ПВО, достаточно однородно защищена. Всё постоянно анализируется военными, предпринимаются меры для устранения уязвимых мест, — заверил Джерелиевский.

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