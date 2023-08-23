Военный эксперт назвал дату возможной массированной атаки дронов на Москву

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал дату, когда может случиться массированная атака дронов на Москву. Своим предположением он поделился в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, крупная провокация возможна в День независимости Украины, 24 августа. Предыдущие атаки БПЛА на столицу могли быть устроены украинской стороной в качестве проверки систем ПВО.
Эксперт добавил, что могут планироваться атаки на многоэтажки, которые выделяются на фоне остальной застройки. При этом за подобными провокациями ВСУ стоит только одна цель — посеять панику среди людей. Достичь каких-то глобальных разрушений за счёт массированной атаки Москвы у украинцев не получится — столица слишком хорошо защищена.