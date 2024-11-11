Новый военный госпиталь на 150 коек заканчивают строить в Рязани

Строительство нового военного госпиталя в Рязани на 150 коек идёт в две смены круглосуточно. Об этом сообщили в телеграм-канале военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

На объекте работает 196 человек, задействовано 29 единиц техники.

В рамках второго этапа строительства возведены гаражно-складской корпус, КПП и прачечная.

Построенные здания подключили к инженерным сетям, рабочие завозят и устанавливают мебель.

В госпитале будет располагаться поликлиника, стоматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностические отделения.