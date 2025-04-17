Военкоры: в Белгородской области пропал культовый штурмовик ВСУ Хорват

При попытке прорваться в Белгородскую область ВС России могли уничтожить одного из культовых штурмовиков ВСУ Василия Малковича с позывным Хорват, пишет Telegram-канал «Военная хроника».
По данным военкоров, военнослужащий был символом противника и принимал участие в громких карательных операциях. Сейчас он считается пропавшим без вести.
По одной из версий, Хорват попал в плен к российским военным.
Авторы поста отметили, что Малкович был идейным и вдалбливал в головы новобранцам ненависть к русским.