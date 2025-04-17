Военкоры: в Белгородской области пропал культовый штурмовик ВСУ Хорват

При попытке прорваться в Белгородскую область ВС России могли уничтожить одного из культовых штурмовиков ВСУ Василия Малковича с позывным Хорват, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным военкоров, военнослужащий был символом противника и принимал участие в громких карательных операциях. Сейчас он считается пропавшим без вести.

«Если подтвердится его уничтожение под Белгородом, то это будет вдвойне символично. Туда шли не просто стрелять. Шли вырезать, снимать видео, устраивать очередную показуху для западных кураторов. Не получилось», — говорится в публикации.

По одной из версий, Хорват попал в плен к российским военным.

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Авторы поста отметили, что Малкович был идейным и вдалбливал в головы новобранцам ненависть к русским.