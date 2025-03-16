Военкор Ярем показал фото семьи курской бабушки, написавшей предсмертный дневник

Военный корреспондент Александр Яремчук (Ярем) показал в телеграм-канале фотографию семьи жительницы курского села Мартыновка Татьяны Сергеевны Васьковой, которая вела предсмертный дневник под оккупацией ВСУ.
На столе пожилой женщины лежали градусник и старые фото.
Военкор добавил, что пенсионерка находила в них последнюю связь с близкими, находясь в одиночестве в остывающем доме.
После освобождения Мартыновки Татьяну Сергеевну нашли мертвой. Бойцы обнаружили дневник, который она вела, пока село было оккупировано. В своих записях женщина попрощалась с родными и призналась, что плачет каждый день.
Также она попросила нормально ее похоронить.