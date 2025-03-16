Военкор Ярем показал фото семьи курской бабушки, написавшей предсмертный дневник

Военный корреспондент Александр Яремчук (Ярем) показал в телеграм-канале фотографию семьи жительницы курского села Мартыновка Татьяны Сергеевны Васьковой, которая вела предсмертный дневник под оккупацией ВСУ.

На столе пожилой женщины лежали градусник и старые фото.

«На снимках — ее родственники и, вероятно, та самая Лена, которой старушка каждый день писала трогательные письма до востребования», — отметил Яремчук.

Военкор добавил, что пенсионерка находила в них последнюю связь с близкими, находясь в одиночестве в остывающем доме.

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После освобождения Мартыновки Татьяну Сергеевну нашли мертвой. Бойцы обнаружили дневник, который она вела, пока село было оккупировано. В своих записях женщина попрощалась с родными и призналась, что плачет каждый день.

«Прощайте, дети, не увидимся — ни я вас, ни вы меня, целую всех», — написала Васькова.

Также она попросила нормально ее похоронить.