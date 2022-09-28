Военком объяснил, почему призывают не служивших и запасников старше 45 лет

Врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский рассказал, почему призывают не служивших и запасников старше 45 лет.

Кучабский отметил, что выступая перед жителями России президент Владимир Путин сказал, что в первую очередь будут призывать граждан, имеющих боевой опыт, востребованную военно-учётную специальность. В то же время люди, которые не служили, пребывают в запасе и подлежат мобилизации.

— Мы относимся к этим гражданам, как к остальным категориям, рассказывает Кучабский. — Ребята идут добровольно, мы не имеем права им отказывать, переносить на другие сроки. Это же касается и возрастных запасников.

По словам военкома, есть возрастные категории для граждан, пребывающих в запасе: до 35 лет, 45 и так далее. По закону они все равны. Но военкоматы понимают, что те, кто служил 5 лет назад, более подготовлены, обучаемы, чем те, кто прошёл службу 20 лет назад.