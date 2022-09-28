Среда, 28 сентября, 2022
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Военком объяснил, почему повестки приходят к тем, кто имеет право на отсрочку

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Некоторые люди, имеющие право на отсрочку, не выполняют обязанности по воинскому учёту, из-за этого им приходят повестки. Об этом рассказал врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский.

Кучабский напомнил, что граждане обязаны извещать военкоматы об изменении учётных данных — места жительства, работы, состава семьи, состояния здоровья. В итоге возникают проблемы при призыве.

По словам военкома, если подтверждается отсрочка либо освобождение от призыва по мобилизации, военные комиссариаты отзывают граждан из части и возвращают домой.

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