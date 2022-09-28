Военком объяснил, почему повестки приходят к тем, кто имеет право на отсрочку

Некоторые люди, имеющие право на отсрочку, не выполняют обязанности по воинскому учёту, из-за этого им приходят повестки. Об этом рассказал врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский.

Кучабский напомнил, что граждане обязаны извещать военкоматы об изменении учётных данных — места жительства, работы, состава семьи, состояния здоровья. В итоге возникают проблемы при призыве.

По словам военкома, если подтверждается отсрочка либо освобождение от призыва по мобилизации, военные комиссариаты отзывают граждан из части и возвращают домой.