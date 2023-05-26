Водонапорная башня Шухова теперь есть на памятной монете

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России». Ее тираж – 3000 штук. На оборотной стороне монеты можно увидеть выполненное в рельефе и в технике лазерного матирования изображение водонапорной башни, возвышающейся над кронами деревьев, справа — выполненное в технике лазерного матирования изображение конструкций башни.

Владимир Шухов — выдающийся русский и советский инженер, архитектор, изобретатель. В 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде он представил первую в мире гиперболоидную конструкцию — водонапорную башню.

Сооружение после выставки приобрел и перевез в свое имение в село Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцов. В то время Полибино было частью Данковского уезда Рязанской губернии. Уникальную башню Нечаев-Мальцов привез для практических нужд: ее приспособили для водоснабжения усадьбы. Сегодня и усадьба, и башня являются объектами культурного наследия, а само село Полибино в 1954 году отошло к территории образованной тогда Липецкой области.