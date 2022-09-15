Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Водителю Honda, сбившему насмерть пожилую женщину в Рязанском районе, грозит до 5 лет лишения свободы

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В отношении 32-летнего водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пенсионерку на пешеходном переходе, следователем ОМВД по Рязанскому району возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло 13 сентября около 14:20 на 210-ом километре трассы Москва – Челябинск. По предварительным данным УМВД по Рязанской области, Honda, двигавшаяся со стороны Пензы, сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 84-летняя жительница Рязани погибла.

Сотрудники полиции, немедленно прибывшие на место, зафиксировали обстоятельства происшествия.

Статья о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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