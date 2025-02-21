Водителей массово штрафуют за превышение скорости на въезде в Рязань

Автовладельцы массово получают штрафы за превышение скорости на Солотчинском шоссе. Такая информация появилась в паблике Автоклуб города Касимов.

Камера установлена на перекрёстке дорог на Рязань, Касимов и Солотчу около комплекса «Берендей». Она фиксирует нарушения, которые допускают водители, двигающиеся в сторону областного центра. На этом участке действует ограничение скорости 50 км/ч.

Одному из автовладельцев штраф за превышение скорости на этом участке уже пришёл дважды. Кто-то заплатил уже восемь штрафов.