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Суббота, 28 августа, 2021
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Водителей и кондукторов рязанского транспорта проверят на соблюдение масочного режима

7info7
Водителей и кондукторов рязанского транспорта проверят на соблюдение масочного режима

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Работников рязанского транспорта проверят на ношение масок. Об этом в ходе личного приёма граждан в пятницу, 27 августа, сообщила мэр Елена Сорокина.

Проверки проведёт Управление транспорта. Их инициировали по просьбе граждан, которая была озвучена в ходе личного приёма.

Кроме того, глава администрации поручила провести совещание со всеми перевозчиками. Специалисты напомнят им о правилах безопасности, культуре вождения и чистоте в салонах.

Также в ходе личного приёма граждан обсудили состояние канализационных люков. Управлению энергетики и ЖКХ Сорокина поставила задачу проинспектировать целостность канализационных колодцев, их укрытия у школ 51 и 68. В случае небезопасного состояния специалисты заменят крышки.

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