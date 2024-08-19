Водитель, сбивший насмерть двух девушек в Скопинском районе, получил 5 лет

Вступил в законную силу приговор в отношении 57-летнего жителя Саратовской области, сбившего на автомобиле двух пешеходов на трассе в Скопинском районе. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Согласно приговору Скопинского районного суда, осужденный 18 августа 2022 года в вечернее время суток, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на двух пешеходов, после чего одного из них отбросило на дорогу, где на него совершил наезд другой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода – две девушки 2000 и 2002 годов рождения погибли.

Приговором суда виновнику ДТП, признавшему вину частично, и указывавшему на то, что он не видел пешеходов, было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Защитником осужденного была принесена апелляционная жалоба, в которой он просил об отмене состоявшегося судебного решения, указав на необоснованность выводов суда, так как пешеходы сами не убедились в безопасности совершаемого ими перехода, а также в связи с допущенными, по мнению защитника, нарушениями в сборе доказательств.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката, согласившись с доводами стороны обвинения об отсутствии оснований для отмены приговора, поскольку в данном случае именно осужденным были нарушены требования правил дорожного движения, предписывающие водителю при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу уступить дорогу пешеходам, а также вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в том числе с учетом дорожных и метеорологических условий.

Приговор Скопинского районного суда оставлен без изменения.