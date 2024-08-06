Водитель из Сараев попал в серьезное ДТП в Шиловском районе

Утром 6 августа в Шиловском районе произошло ДТП на трассе М-5. Один из ее участников — водитель из Сараев. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Информации о пострадавших нет. Судя по снимкам, автомобиль получил серьезные механические повреждения.