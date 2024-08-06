Вторник, 6 августа, 2024

Водитель из Сараев попал в серьезное ДТП в Шиловском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Утром 6 августа в Шиловском районе произошло ДТП на трассе М-5. Один из ее участников — водитель из Сараев. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Информации о пострадавших нет. Судя по снимкам, автомобиль получил серьезные механические повреждения.  

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