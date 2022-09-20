Водитель из Москвы спас 20 человек во время лесного пожара под Рязанью

Водитель ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Игорь Поляков спас 20 товарищей во время тушения лесного пожара под Рязанью. Подробности сообщил сайт префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

Представители столицы тушили огонь в окрестностях населённого пункта Ольгино. Рабочие прокладывали минерализованные полосы.

— В считанные минуты поднялся сильный ветер, пламя стало разгораться, — рассказал Поляков. — Дым застлал всё вокруг жёлтой пеленой, видимость никакая. На помощь подъехала цистерна с водой, чтобы пролить участок.

В какой-то момент водитель понял, что пропала группа его коллег. Люди оказались отрезаны огнём, дезориентированы из-за дыма. Огорь облил себя водой из шланга и прошёл к коллегам через полосу огня. Затем вывел группу к штабу в безопасное место.

В «Автомобильных дорогах СВАО» 27-летний Игорь работает четвёртый год, пока не женат. Свободное время посвящает изучению автомобильной техники, собирает мотоциклы.