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Пятница, 1 октября, 2021
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Во время суда по алиментам рязанец выпил и обматерил полицейских

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Во время суда по алиментам рязанец выпил и обматерил полицейских

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В Рязани мировой судья Московского районного суда вынес приговор мужчине, оскорбившему сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Мужчина пришёл в суд на оглашение приговора по делу о неуплате алиментов на ребёнка. Ожидая решения, подсудимый вышел на улицу и употребил алкоголь. Вернувшись в здание суда за копией приговора начал вести себя агрессивно и оскорблять сотрудников полиции, прибывших в суд по вызову сотрудников УФССП РФ по Рязанской области, в нецензурной форме.

Суд признал рязанца виновным в оскорблении сотрудников полиции. В качестве наказания мужчине назначили штраф 10 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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